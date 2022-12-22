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CANLI | Galatasaray - Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizin içinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı: Galatasaray-Keçiörengücü maçı kaç kaç?
CANLI | Galatasaray-Keçiörengücü maçı kaç kaç?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Keçiörengücü saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Maçı Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Gökhan Barcın yapacak.

Dünya Kupası arasına formda giren Galatasaray, Süper Lig'de 27 puanla 2. sırada yer alırken, 1.Lig ekibi Keçiörengücü ise 29 puanla 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray-Keçiörengücü maçı 11'leri;

  • Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic.
  • Keçiörengücü: Boran, Erhan, Batuhan, Haşim Arda, Muharrem, Mikail, Abdullah, Bekir, Olawoyin, Camara, Ali Babei.

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