CANLI | Galatasaray - Keçiörengücü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Keçiörengücü saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Maçı Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ve Gökhan Barcın yapacak.Dünya Kupası arasına formda giren Galatasaray, Süper Lig'de 27 puanla 2. sırada yer alırken, 1.Lig ekibi Keçiörengücü ise 29 puanla 6. sırada bulunuyor.
Galatasaray-Keçiörengücü maçı 11'leri;
- Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic.
- Keçiörengücü: Boran, Erhan, Batuhan, Haşim Arda, Muharrem, Mikail, Abdullah, Bekir, Olawoyin, Camara, Ali Babei.