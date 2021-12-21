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Adana Demirspor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, 17. hafta maçında Adana Demirspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Adana Demirspor-Galatasaray maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
​Adana Demirspor-Galatasaray

Süper Lig'in 18. haftasının ilk maç gününde Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve son 6 karşılaşmasından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor'a konuk olacak.

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Adana Demirspor'un muhtemel 11'i;

  • Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli

Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

  • İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Taylan, Berkan, Morutan, Kerem, Mohamed
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