Adana Demirspor-Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 18. haftasının ilk maç gününde Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar, Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen ve son 6 karşılaşmasından 4 galibiyet çıkaran Adana Demirspor'a konuk olacak.
Adana Demirspor ile Galatasaray arasında Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Adana Demirspor'un muhtemel 11'i;
- Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli
Galatasaray'ın muhtemel 11'i;
- İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Cicaldau, Taylan, Berkan, Morutan, Kerem, Mohamed