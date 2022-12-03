CANLI | Arjantin-Avustralya

2022 Dünya Kupası'nda grup etabı sona erdi ve son 16 turu karşılaşmaları başladı. Bugün oynanan maçta Hollanda, ABD'yi 3-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Hollanda'nın rakibi ise Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Arjantin-Avustralya maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gómez.

Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.

Arjantin-Avustralya maçının canlı anlatımı;