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CANLI | Arjantin-Avustralya

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak ve Hollanda'nın rakibi olacak. Arjantin-Avustralya maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Arjantin-Avustralya maçı kaç kaç?
Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geliyor

2022 Dünya Kupası'nda grup etabı sona erdi ve son 16 turu karşılaşmaları başladı. Bugün oynanan maçta Hollanda, ABD'yi 3-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. Hollanda'nın rakibi ise Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Arjantin-Avustralya maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Arjantin: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez, Papu Gómez.

Avustralya: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich; Mooy, Irvine, McGree; Baccus, Duke, Leckie.

Arjantin-Avustralya maçının canlı anlatımı;
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