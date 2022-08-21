Başakşehir Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında evinde ağırladığı Kayserispor'u 2-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Nacer Chadli ile Berkay Özcan kaydetti.

Mesut Özil ilk kez forma giydi

Turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı. Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna girdi. 33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil’in oyuna girmesini istedi. Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas’a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir’in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

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Bertrand Traore tribünden izledi

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore karşılaşmayı tribünde takip etti. Turuncu-lacivertli kulübün 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Traore, dün İstanbul'a gelmişti.