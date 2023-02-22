Inter-Porto
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter sahasında Porto'yu ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı S. Jovanovic yönetecek.
#Inter
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
23 dakika önce
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