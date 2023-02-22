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Spor

CANLI | Inter-Porto

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile Porto karşılaşıyor. Inter-Porto maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

20:38 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Inter-Porto

Inter-Porto

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter sahasında Porto'yu ağırlıyor. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Exxen'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı S. Jovanovic yönetecek.



#Inter
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
23 dakika önce
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CANLI | Inter-Porto
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