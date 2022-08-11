Konyaspor Avrupa'ya veda etti: Vaduz karşısında ağır yenilgi!

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaştı. Mücadele Vaduz’un 4-2’lik üstünlüğü ile tamamlanırken, Konyaspor bu sonuçla Avrupa’ya veda etti.

Maçtan dakikalar;

4. dakikada Hadziahmetovic’in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Calvo’nun volesini savunma kale çizgisinden çıkardı. Pozisyonun devamında Rahmanovic’in kale önünde dokunduğu topa Fosso eliyle müdahale etti ve hakem penaltı kararı verdi.

18. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Guilherme, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. 1-0

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28. dakikada Gajic’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Gasser’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Uğurcan ceza sahası önünde Calvo’nun pasını iyi kontrol edemedi ve topu Sutter’e kaptırdı. Fırsatı iyi değerlendiren Sutter kaleci Sehic’ten kurtuldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

44. dakikada Muric’in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde topu bekletmeden vuran Muhammet’in şutunu kaleci Büchel çıkardı.

49. dakikada Hadziahmetovic’in sağ kanattan kullandığı kornerde Uğurcan’ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

51. dakikada Tunahan’ın ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Sehic kurtardı. Sehic’ten seken topu Sasere boş kaleye gönderemedi.

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60. dakikada sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiye inen Michalak’ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Büchel çıkardı. Yükselerek arka direğe seken topu Muhammet tamamlayamadı.

65. dakikada Cikalleshi’nin pasını ceza yayında Muhammet bekletmeden Hadziahmetovic’in önüne çıkardı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören pozisyondaki vuruşunda top az farkal yandan dışarı gitti.

66. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Michalak kayarak dokundu fakat kaleci Büchel son anda bu topu çıkarmayı başardı.

67. dakikada topla birlikte kat eden Gabriel ceza sahası önü sol çaprazındaki Sasere’ye pas verdi. Sasere de sağ çaprazdan gelen Tunahan’a pas çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tunahan uzak köşeye yolladığı meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3

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79. dakikada Michalak’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan Soner’in ön direğe ortaya vuran Adil’in şutunu kaleci Büchel kornere çelmeyi başardı.

89. dakikada hızlı gelişen Vaduz atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rastoder penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topu Gasser ağlara yolladı. 1-4

90+5. dakikada Hadziahmetovic’in ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-4