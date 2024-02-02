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Spor

ÖZET | Samsunspor-Galatasaray

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, Nelsson ve Barış Alper Yılmaz'ın golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Haber Merkezi
17:54 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 22:03 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.
Galatasaraylı futbolcuların gol sevinci.

Galatasaray, zorlu Samsun deplasmanında 3 puana ulaştı. Sarı kırmızılılar kritik maçta bulduğu erken gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golleri Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz attı. Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de yarıştaki rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önüne geçti.

Samsunspor-Galatasaray maçının istatistikleri;


Maçtan dakikalar;

5. dakikada Martens’in kullandığı köşe atışında topu arkaya aşırtan Icardi’nin pasını Nelson kafayla tamamladı. 1-0

11. dakikada Martens’in defansın arasına yolladığı pasa iyi hareketlenen Barış, kaleci Okan’ı çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

19. dakikada Zeki’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Taylan’ın kafa vuruşunu kaleci Muslera güçlükle kurtardı.

21. dakikada Ntcham’ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda kaleci Muslera topu parmaklarının ucuyla çıkardı.

38. dakikada verkaçlarla ceza sahasına kadar giren Holse’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

54. dakikada Martens’in direkten dönen şutunu tamamlayan Icardi’nin şutu üstten az fakla auta çıktı.

56. dakikada Zeki’nin kullandığı kornerde Drongelen’in kafa vuruşu direğin sağından auta çıktı.

61. dakikada kaleci Okan’dan seken topta altıpas üzerinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu’nun şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Kaan’ın sağdan ortasında iyi dokunamayan Icardi, altıpas üzerinde mutlak gol şansından yararlanamadı.

90+6. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zaha’nın şutunda top direğin sağından auta çıktı.



#Süper Lig
#Galatasaray
#Samsunspor
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