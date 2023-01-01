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CANLI | Ümraniyespor - Fenerbahçe
Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe saat 20.00'de Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.
Maçı Abdulkadir Bitigen yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Tuğberk Curbay yapıyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 18 maçta 38 puanla 2. sırada yer alırken, Recep Uçar yönetimindeki Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada bulunuyor.
Ümraniyespor ile Süper Lig'de oynadığı tek maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, en son 2007/2008 sezonunda Süper Lig'e ilk kez yükselen bir rakibine aynı sezondaki iki karşılaşmada da puan vermişti.(Başakşehir; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet)