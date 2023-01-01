Maçı Abdulkadir Bitigen yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Tuğberk Curbay yapıyor.

Ümraniyespor ile Süper Lig'de oynadığı tek maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, en son 2007/2008 sezonunda Süper Lig'e ilk kez yükselen bir rakibine aynı sezondaki iki karşılaşmada da puan vermişti.(Başakşehir; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet)