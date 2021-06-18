​Çare en iyi üçüncülük

Grubun ilk maçında İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milli Takım, ikinci maçında da Galler’e 2-0 mağlup olarak ilk ikiye girme şansını kaybetmiş oldu. EURO 2020’de gruplarda oynanacak 3’er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. Grupta 2 yenilgi alıp 5 gol yiyen Türkiye’nin tur için tek hedefi en iyi üçüncü takımlar arasına girmek olacak. Son maçını İsviçre ile oynayacak olan ay-yıldızlılar, galip gelerek diğer gruplardaki üçüncülerin durumunu bekleyecek. İsviçre maçında çok farklı bir galibiyet gelmediği sürece, Türkiye umudunu üçüncü sırayı alan takımlardan ikisinin üç puana ulaşamamasına bağlayacak.
DAHA ÖNCE ELENMİŞTİ
- Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar ise şimdilik Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya ve Macaristan olarak sıralandı. EURO 2016’da ilk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmada Çekya’yı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasında kalmak için umutlanmıştı. Ancak İtalya’nın İrlanda’ya 1-0 mağlup olmasının ardından en iyi üçüncüler arasında İrlanda girmiş ve Türkiye elenmişti.