​Çare en iyi üçüncülük

Grubun ilk maçında İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milli Takım, ikinci maçında da Galler’e 2-0 mağlup olarak ilk ikiye girme şansını kaybetmiş oldu. EURO 2020’de gruplarda oynanacak 3’er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. Grupta 2 yenilgi alıp 5 gol yiyen Türkiye’nin tur için tek hedefi en iyi üçüncü takımlar arasına girmek olacak. Son maçını İsviçre ile oynayacak olan ay-yıldızlılar, galip gelerek diğer gruplardaki üçüncülerin durumunu bekleyecek. İsviçre maçında çok farklı bir galibiyet gelmediği sürece, Türkiye umudunu üçüncü sırayı alan takımlardan ikisinin üç puana ulaşamamasına bağlayacak.

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