Cavaliers üst üste 13. galibiyetini aldı

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti. Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı. Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Jokic triple-double yaptı

Jokic triple-double yaptı

Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı.

Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.