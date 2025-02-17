Trendyol Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 47 ile 87. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Rizespor'un golünü ise 54. dakikada Ali Sowe attı.





Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi Rize'de galip gelerek puan farkını yeniden 6'ya çıkardı. Rizespor ise 27 puanla 12. sırada kaldı.







Maçtan önemli dakikalar:

2' Rizespor'da Alikulov topa hareketlenirken ayağı kayınca Ahmed Kutucu topu kapıp ceza sahasına girdi. Kale sahasına kadar gelen Kutucu, topu penaltı noktasına çevirdi. Mertens'in vuruşunda top savunmadan döndü.

17' Casper Hojer'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

21' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Lucas Torreira'nın kafa vuruşunda top ceza alanı dışına çıktı.

39' Rizespor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Ali Sowe'un ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top direkten geri geldi.

İKİNCİ YARI

47' Frankowski'nin ceza alanının sağından içeri gönderdiği ortasına iyi yükselen Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

54' Akintola'nın ceza alanının sağından içeri gönderdiği pasında topla buluşan Ali Sowe, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.

67' Pozisyonun devamında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

76' Eren Elmalı'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.

86' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, Mario Lemina'nın kafayla indirdiği topa yükselen Victor Osimhen'in, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak kale çizgisini geçiyor: 1-2.

90+4' Taha Şahin'in defansın arkasına pasında Zeqiri'nin bekletmeden kafayla içeri çevirdiği topu Akintola'dan önce kaleci Muslera kontrol etti.





ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU





ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.





Frankowski ilk kez 11'de

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

Rizespor'u son 6 maçta da yendi

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile yaptığı son 6 müsabakayı kazandı. Karadeniz temsilcisi karşısında son puan kaybını 2020-21 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 sezonda tüm maçları galip tamamladı.

Yenilmezlik serisi 24 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.





Osimhen 14 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 14'ye çıkardı. Yıldız santrfor, ligdeki 18. maçında 14 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü olan Osimhen, toplamda 19 kez fileleri havalandırdı. Çaykur Rizespor maçı öncesinde attığı son 4 golü de penaltıdan bulan Osimhen, 6 lig karşılaşmasının ardından akan oyunda gol sevinci yaşadı.

Üst üste 32 maçta gol attı

Galatasaray, son 32 resmi müsabakada fileleri havalandırdı. Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 9 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.





Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi. Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.





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