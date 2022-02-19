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Çaykur Rizespor'da Hamzaoğlu dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti. Yönetim kurulu, Hamzaoğlu'nun istifası kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Çaykur Rizesporda Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Hamza Hamzaoğlu

Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada;

"Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

"Biz üzerimize düşeni yaptık"

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, "Dün akşam başkanla oturduk konuştuk. Bir değişikliğin taraftar ve takım için iyi geleceğini düşünerek karar verdik. Geç kalmaya gerek yok. Taraftarın memnun olmadığı yerde enerji olmaz. Yeni hoca takıma daha faydalı olacaktır. Biz üstümüze düşeni yaptık, elimizden geleni yaptık. Kimi memnun olur kimi olmaz, bizim içimiz rahat" dedi.

Başakşehir maçı son oldu

Dün akşam oynanan ve Çaykur Rizespor'un 2-0 kaybettiği Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından istifasını veren Hamzaoğlu, yeşil mavili kulüpte ilk sınavını da Medipol Başakşehir karşısında vermişti. 26 Eylül’de deplasmanda oynanan karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan yeşil mavililer de Hamzaoğlu, takımın başında çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet almıştı.
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun ilk 6 haftasında sadece 1 puan alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un istifası üzerine 24 Eylül 2021'de takımın başına getirilen Hamza Hamzaoğlu ile 1 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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