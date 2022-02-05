Çaykur Rizespor'da Loic Remy'nin sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen yıldız oyuncu Loic Remy, Karadeniz ekibinden ayrıldı.
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
- Başkan isyan etmişti
- Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy hakkında, "Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü 'sakatım' demek. 26 gün 'pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 euro verdi, pozitif raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
Rizespor, Loic Remy’nin sözleşmesini feshetti. pic.twitter.com/vcmydMqizU
Rizespor, Loic Remy’nin sözleşmesini feshetti. pic.twitter.com/vcmydMqizU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 5, 2022