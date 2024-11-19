Cedi Osman: Büyük bir hedef için bir araya geldik

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde ve 25 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Savaria Arena’da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi milli basketbolcu Cedi Osman, Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya günü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.





Elemelerde Macaristan'a karşı kritik iki maça çıkacaklarını belirten Cedi Osman, "Çok heyecanlıyım. Büyük bir hedef için bir araya geldik. Bu çok kritik maçları kazanıp büyük bir avantaj sağlamak istiyoruz. Hem benim hem Furkan'ın hem de Ömer'in tekrardan Avrupa'ya dönmüş olması, milli takım açısından da çok büyük fayda sağlayacak. Yaz aylarında gelip oynuyorduk ama bir türlü sezon içinde beraber olamıyorduk. O yüzden şimdi böyle bir fırsatımız da var. Elimizden geldiğince burada daha da birlik olarak yaza daha iyi hazırlanmak istiyoruz. En büyük hedefimiz o" değerlendirmesinde bulundu.













"İki aydır biraz zorlanıyorum"





Sezon başında transfer olduğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u tercih etmesinde Ergin Ataman'ın payının büyük olduğunu aktaran Cedi Osman, "Hem uzun zamandır birbirimizi tanıyor olmamız hem de şu ana kadarki başardıkları, geçen sene Panathinaikos'ta yaşadığı şampiyonluk... Bu açıdan benim için kolay bir seçenek oldu. Yoğun bir tempo var. En son Avrupa Ligi'ndeyken bu kadar yoğun bir tempoda değildi ama şu anda daha yoğun bir tempo. Alışık olduğum için herhangi bir problem yok. NBA'den geleli çok olmadı ama ilk iki aydır biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Her ne kadar yazları milli takım maçları oynuyor olsak da Avrupa Ligi seviyesindeki maçlar özellikle çok daha farklı. O yüzden bu adaptasyon süreci benim için biraz farklı geçiyor" yorumunu yaptı.

Ergin Atman & Cedi Osman





"Amacım tecrübelerimi aktarmak"





Genç oyunculara iyi bir örnek olmak istediğini dile getiren Cedi, "Alttan gelen bir jenerasyon var. Amacım tecrübelerimi aktarmak, abilik yapmak. A Milli Takım seviyesinde her zaman en üstleri hedeflediğimiz için bunu da herkese aşılamak istiyoruz. Bu seneden başlayarak, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndan başlayarak hep en üstleri hedeflemek istiyoruz." diye konuştu.











