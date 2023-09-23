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Spor

Cengiz Ünder bireysel çalıştı

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı şekilde saha çalışmalarına başladı.

15:00 . 23/09/2023 السبت
IHA
Cengiz Ünder'in moralinin yerinde olduğu görüldü.

Cengiz Ünder'in moralinin yerinde olduğu görüldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, takımdan ayrı olarak saha çalışmalarına başladı.


Fenerbahçe, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.




#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Alanyaspor
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