Cengiz Ünder: Buraya işimizi yapmaya geldik

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Ermenistan'a konuk olacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cengiz Ünder: Amacımız 3 puan

"Milli takımda olmak farklı bir duygu. Burada olduğum zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Takımın durumu çok iyi. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak."

"Mkhitaryan'ın burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor"

"Henrikh Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek."

"Buraya işimizi yapmaya geldik"

"Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz."

"Almanya'da olmayı çok istiyoruz"

"Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz, tecrübeleniyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz."







