Cengiz Ünder
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Manchester United'dan Fred transferinin ardından bir bombayı daha patlattı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla toplamda 46 maça çıkıp 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız"