|
Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için oyuncuyla ve Marsilya ile prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi.

18:26 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Manchester United'dan Fred transferinin ardından bir bombayı daha patlattı.


Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.


Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla toplamda 46 maça çıkıp 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.


Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"


#Cengiz Ünder
#Fenerbahçe
#transfer
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Malatya’da korkutan depremler: Yeşilyurt ilçesinde 4.8'lik depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha