Cengiz Ünder Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Manchester United'dan Fred transferinin ardından bir bombayı daha patlattı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varmıştır.