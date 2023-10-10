Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, pek çok istatistikte de zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligin en çok gol atan, en az gol yiyen takımı olurken, isabetli şut, ceza sahasında topla buluşma, gol pozisyonuna girme, gol beklentisi ve ikili mücadele kazanmada da lider konumda bulunuyor.