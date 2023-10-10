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Spor

Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan iki oyuncunun milli takım arasından sonra hazır olarak geri dönmesi bekleniyor.

11:47 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Cengiz Ünder - Emre Mor

Cengiz Ünder - Emre Mor

İsmail Kartal yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de sakat oyunculardan sevindirici haber geldi.


Uzun süredir takımdan ayrı tedavi sürecinde olan milli oyunculardan Cengiz Ünder ile Emre Mor'un takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli ara sonrası iki oyuncu takıma hazır halde katılacak.


Cengiz Ünder, Süper Lig'in 5.haftasında Antayaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmış adalesinde 2. derece yırtık tespit edilmişti. Milli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 4 maça çıkıp 1 asistlik katkı sağladı.


Emre Mor ise sezon başında yaşadığı stres kırığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.






#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Cengiz Ünder
#sakatlık
15 dakika önce
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