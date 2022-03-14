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Cengiz Ünder kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Marsilya'nın Brest'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Cengiz Ünder bir gol kaydetti. Bu sezon toplamda 10. golünü kaydeden milli futbolcu, kariyer rekorunu kırdı.

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Haber Merkezi AA
Cengiz Ünder kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor
Bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder, kiralık olarak Marsilya forması giyiyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.

Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.

Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.

Cengiz Ünder'den kariyer rekoru

Milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Marsilya formasıyla bu sezon 35 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 10 kez fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı.

Cengiz Ünder, 2016-17 sezonunda Başakşehir formasıyla 43 maçta 9 gol kaydetmişti.
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