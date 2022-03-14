Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 28. haftasının son karşılaşmasında Brest, Marsilya takımını konuk etti.
Maça hızlı başlayan Marsilya, 3. dakikada Gerson'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
Marsilya, 63. dakikada Arkadiusz Milik'in ve 71. dakikada Amine Harit'ın meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.
Brest'te Irvin Cardona 90+1. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bir dakika sonra karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.
Cengiz Ünder, 82. dakikada oyuna dahil oldu.
Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan Marsilya, puanını 50'ye yükselterek 2. sıraya yerleşti. Brest ise 35 puanda kaldı.
Marsilya'nın lider PSG ile arasında 15 puan bulunuyor.
Cengiz Ünder'den kariyer rekoru
Milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.
Marsilya formasıyla bu sezon 35 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, 10 kez fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı.
Cengiz Ünder, 2016-17 sezonunda Başakşehir formasıyla 43 maçta 9 gol kaydetmişti.
😏 Şık goller ondan sorulur... Cengiz Ünder bu sefer de kaleciyi çalımladı! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/ztYvFzoi2a
😏 Şık goller ondan sorulur... Cengiz Ünder bu sefer de kaleciyi çalımladı! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/ztYvFzoi2a— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 13, 2022