Cengiz Ünder Marsilya'da

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan Marsilya, transferi sosyal medyadan ilgi çekici bir video ile duyurdu.

Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, 19 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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