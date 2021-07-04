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Cengiz Ünder Marsilya'da

Fransız ekibi Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Cengiz Ünder Marsilyada
Cengiz Ünder Marsilya'ya kiralandı

Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Marsilya, AS Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncuyu, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katan Marsilya, transferi sosyal medyadan ilgi çekici bir video ile duyurdu.

Fransız kulübü, sosyal medya hesabından, "Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi" açıklamalı bir video paylaşarak transferi duyurdu.

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, 19 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

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