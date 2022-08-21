Tudor'dan Cengiz Ünder'e büyük şok: Kimse anlam veremedi

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye teknik direktör Igor Tudor'un Cengiz Ünder hamlesi damga vurdu.
Hırvat çalıştırıcı, 65. dakikada oyuna aldığı milli futbolcuya tepki gösterdi ve 83. dakikada oyundan çıkardı.
Değişiklik tabelasında adını gören Cengiz, büyük şaşkınlık yaşadı.
Üzüntüsünü mimikleriyle belli eden 25 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Marsilya tribünleri de Cengiz Ünder'i alkışladı.
Taraftarlara alkışla karşılık veren genç oyuncu direkt soyuna gitti.
İşte Cengiz Ünder'in oyundan çıkma anı:
Tudor’a 2 gram sempatim vardı.. Onu da tüketti! @cengizunder pic.twitter.com/D8clYmKg6n
Tudor’a 2 gram sempatim vardı.. Onu da tüketti! @cengizunder pic.twitter.com/D8clYmKg6n— Fatih Doğan (@fatihdogan_38) August 20, 2022