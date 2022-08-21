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Tudor'dan Cengiz Ünder'e büyük şok: Kimse anlam veremedi

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Nantes karşısında oyuna dahil ettiği Cengiz Ünder'i 18 dakika sonra oyundan çıkardı. Milli futbolcu, hocasının bu hamlesiyle büyük bir şok yaşadı. Cengiz Ünder'in oyundan çıkarken yaşadığı şaşkınlığı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cengiz Ünder şaşkına döndü: Igor Tudordan tepki çeken hareket
Cengiz Ünder'in şaşkınlığı (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fransa Ligue 1'de Marsilya, sahasında konuk ettiği Nantes'ı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye teknik direktör Igor Tudor'un Cengiz Ünder hamlesi damga vurdu.

Hırvat çalıştırıcı, 65. dakikada oyuna aldığı milli futbolcuya tepki gösterdi ve 83. dakikada oyundan çıkardı.

Değişiklik tabelasında adını gören Cengiz, büyük şaşkınlık yaşadı.

Üzüntüsünü mimikleriyle belli eden 25 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, Marsilya tribünleri de Cengiz Ünder'i alkışladı.

Taraftarlara alkışla karşılık veren genç oyuncu direkt soyuna gitti.

İşte Cengiz Ünder'in oyundan çıkma anı:

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