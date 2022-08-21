Tudor'dan Cengiz Ünder'e büyük şok: Kimse anlam veremedi Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Nantes karşısında oyuna dahil ettiği Cengiz Ünder'i 18 dakika sonra oyundan çıkardı. Milli futbolcu, hocasının bu hamlesiyle büyük bir şok yaşadı. Cengiz Ünder'in oyundan çıkarken yaşadığı şaşkınlığı haberimizden izleyebilirsiniz.

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