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Spor

Cengiz ve Emre derinlik katacak

Fenerbahçe'de milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Cengiz Ünder ve Emre Mor, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini dahada güçlendirecek. 3 yerli kuralı nedeniyle hücumda oyuncu değiştirirken sıkıntı yaşayan deneyimli çalıştırıcı, "Cengiz ve Emre'nin aramıza dönmesi kadro derinliğimizi artıracak" dedi.

09:47 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cengiz Ünder bu sezon 4 maça çıktı 1 asist yaptı. Emre Mor ise sadece 1 maçta 11 dakika süre alabildi.

Cengiz Ünder bu sezon 4 maça çıktı 1 asist yaptı. Emre Mor ise sadece 1 maçta 11 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan ve milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Cengiz Ünder ve Emre Mor, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini daha da güçlendirecek.


Kanatlarda Cengiz Ünder ve Emre Mor'un yokluğunda tecrübeli teknik adam, 3 yerli kuralı nedeniyle özellikle hücumdaki değişikliklerde sıkıntı yaşıyor. Değişiklik yapmak istediğinde 3 yerli kuralına uyabilmek adına başka mevkiiden isimleri çıkartmak zorunda kalıyordu. Milli aradan sonra hem Emre hem de Cengiz'in dönüşü kadro derinliği açısından da Kartal'ın oyuncu değişikliklerinde elini oldukça rahatlatacak.



Gözler Ludogorets maçında

Emre Mor ve Cengiz Ünder'in teknik heyetin görev vermesi halinde Hatayspor maçında kadroda olması bekleniyor. Ancak uzun süren sakatlıktan çıkan her 2 futbolcunun da kondisyon eksiği bulunuyor. Kartal'ın oyunculara UEFA Konferans Ligi'ndeki Ludogorets maçında süre vermesi bekleniyor.


Kadro derinliği artacak

Sarı-lacivertli takımın teknik direktör İsmail Kartal, "Milli aradan sonra hem Emre Mor'un hem de Cengiz'in aramıza dönmesi kadro derinliği açısından bizim için iyi olacak. Oyuncu değişikliklerinde çok daha rahat hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.




#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Cengiz Ünder
#Emre Mor
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