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Cenk Tosun İngiltere'ye turşu bidonuyla gitti

Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bugün İstanbul'dan ayrıldı. Eşiyle birlikte havalimanına giden milli futbolcunun eşyaları arasında turşu bidonunun olması dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, İngiltere'ye 6 valiz ve 1 turşu bidonuyla gitti.

Cenk Tosun, İngiltere'ye 6 valiz ve 1 turşu bidonuyla gitti.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı. 6 valizle havalimanına gelen milli yıldızın eşyalarının tartıldığı sırada gözlere bir turşu bidonu takıldı.

Cenk Tosun’un İngiltere'ye turşu bidonuyla gitmesi sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Twitter hesaplarından konuyla ilgili mesajlar atan taraftarlar golcü futbolcuya “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, gibi yorumlarda bulundular.

İşte Cenk Tosun ve İngiltere'ye götürdüğü turşu bidonuyla ilgili yorumlar;

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