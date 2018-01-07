Cenk Tosun İngiltere'ye turşu bidonuyla gitti

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı. 6 valizle havalimanına gelen milli yıldızın eşyalarının tartıldığı sırada gözlere bir turşu bidonu takıldı.

Cenk Tosun’un İngiltere'ye turşu bidonuyla gitmesi sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu. Twitter hesaplarından konuyla ilgili mesajlar atan taraftarlar golcü futbolcuya “Turşu önemli”, “28 milyon Euro da olsan o turşu gidecek”, gibi yorumlarda bulundular.

İşte Cenk Tosun ve İngiltere'ye götürdüğü turşu bidonuyla ilgili yorumlar;

Adam 100 küsür milyon TL'ye Everton'a transfer oldu ama giderken yanında turşu bidonu götürmeyi de ihmal etmemiş. Kralsın Cenk Tosun. pic.twitter.com/aV07R2YMWY — Süleyman Tetik (@SalomonTetik) 7 Ocak 2018

Romanya Muhtarı da olsan @CenkTosun_ da olsan farketmez, yurtdışına yerleşen bir türksen, o sarı kapaklı turşu bidonu illaki gelir seninle 😂😂😂👍👍👍 (genelde de siyah zeytin olur içinde) pic.twitter.com/ZUtleA3LTg — Romanya Muhtarı (@romuhtari) 7 Ocak 2018

Turşu iyidir kuvvet verir :)



Yolun açık olsun Tosun Paşa @CenkTosun_ pic.twitter.com/X6UxXNp3hg — Ali Can Yaycılı (@ac_yaycili) 7 Ocak 2018

Giderken yanında götürdüğün turşu bidonu gözlerden kaçmadı @CenkTosun_ pic.twitter.com/2YhOKhINfl — Berke (@Berkezt26177186) 7 Ocak 2018