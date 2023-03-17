Cenk Tosun'un alternatifi Lucas Joao

Beşiktaş, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için ligde önemli bir mücadele veriyor.





Teknik direktör Şenol Güneş'in talep ettiği kadronun bir kısmını ara transferde kuran siyah-beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden hazırlanmaya başladı. Beşiktaş forvet hattına yapacağı takviye için rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlıların bu konudaki en ciddi rakibi Suudi Arabistan ekibi ise Al Shabab.





Bonservis bedeli yok





İngiltere'den Sky Sports'un haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Joao için her iki takım da menajeriyle irtibata geçti. 29 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcu için Reading Kulübü'nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi.





Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan Joao'nun sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu girişimdeki en büyük nedeninin, Cenk'in takımdan ayrılma ihtimali olduğu ifade edildi.















