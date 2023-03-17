|
Reklam
Reklam
Spor

Cenk Tosun'un alternatifi Lucas Joao

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele veren Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için de düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, İngiltere ekibi Reading'de forma giyen Lucas Joao için temasa geçti.

09:34 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cenk'in yerine düşünülen Joao'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Cenk'in yerine düşünülen Joao'nun güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Beşiktaş, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için ligde önemli bir mücadele veriyor.


Teknik direktör Şenol Güneş'in talep ettiği kadronun bir kısmını ara transferde kuran siyah-beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden hazırlanmaya başladı. Beşiktaş forvet hattına yapacağı takviye için rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlıların bu konudaki en ciddi rakibi Suudi Arabistan ekibi ise Al Shabab.


Bonservis bedeli yok

İngiltere'den Sky Sports'un haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek Joao için her iki takım da menajeriyle irtibata geçti. 29 yaşındaki Angola asıllı Portekizli futbolcu için Reading Kulübü'nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi.


Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan Joao'nun sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendirmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu girişimdeki en büyük nedeninin, Cenk'in takımdan ayrılma ihtimali olduğu ifade edildi.





#Beşiktaş
#Lucas Joao
#Şenol Güneş
2 saat önce
default-profile-img
Cenk Tosun'un alternatifi Lucas Joao
Yekta Kurtuluş: Galatasaray şampiyon olursa mutlu olurum
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak
Fiorentinalı futbolcuya saldıran 2 taraftar adliyede
TOKİ’den 50 ilde yüzlerce arsayı satışa çıkardı: 48 ay taksit imkanı sunulacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.