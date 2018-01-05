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Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'tan Premier Lig takımı Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, İngiltere'nin gündem maddelerinden bir tanesi. Milli futbolcunun Everton'a gelişini yorumlayan taraftarlar oyuncunun bonservis bedeli hakkındaki eleştirilere ilginç tepkiler verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Everton'a imza atması halinde Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı oyuncu olacak.

Cenk Tosun, Everton'a imza atması halinde Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan en pahalı oyuncu olacak.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 27 milyon euroluk bonservis bedeli İngilizler arasında tartışma çıkartırken Everton taraftarı konuyla ilgili olarak ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Tribün Dergi sosyal medya hesabı, milli futbolcunun Everton'a transferiyle ilgili olarak yapılan en ilginç tweetleri seçerek paylaşımlarda bulundu.

İşte o tweetler;

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