Cenk Tosun'un transferi İngiliz taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 27 milyon euroluk bonservis bedeli İngilizler arasında tartışma çıkartırken Everton taraftarı konuyla ilgili olarak ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Tribün Dergi sosyal medya hesabı, milli futbolcunun Everton'a transferiyle ilgili olarak yapılan en ilginç tweetleri seçerek paylaşımlarda bulundu.

İşte o tweetler;

💥"Morata en kötü £58M ediyorsa, Everton'ın aldığı Cenk Tosun en az £200M etmesi lazım." pic.twitter.com/vNAjTPM6UB — Tribun Dergi (@tribundergi) 4 Ocak 2018

💥💥"Lukaku 90M ediyorsa, Cenk Tosun en kötü 300M etmesi lazım" pic.twitter.com/nbq1Uyo0he — Tribun Dergi (@tribundergi) 4 Ocak 2018

💥💥💥 Paddy Power: "İnsanlar, Cenk Tosun için verilen £27M'in pahalı olduğunu düşünüyor. Ancak unutmayın transfer piyasasındaki enflasyona göre bu aslında 2001'deki 93 penny'e eşit." pic.twitter.com/9VzpBGufOP — Tribun Dergi (@tribundergi) 4 Ocak 2018