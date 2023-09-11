Çetinsaya: Sergio Ramos'un transfer videosu bile düşünülmüştü

Beşiktaş'ta asbaşkanlık görevinden istifa eden Serhan Çetinsaya, düzenlediği basın toplantısında Sergio Ramos ile yapılan transfer görüşmelerinin detaylarını anlattı. İspanyol yıldızın takıma kazandırılmasını çok istediğini belirten Çetinsaya, başkanın kararıyla transferden çekildiklerini söyledi.





Serhan Çetinsaya'nın Ramos'la ilgili açılamaları şöyle:





“Ramos transferi bir vizyon çalışmasıydı”





"Ramos benim için bir futbolcu transferi değildi. Kendini ispat etmiş, kariyeri ortada olan ve yaklaşık 25 kupa sahibi olan bir oyuncu. Bu oyuncunun transferi bir vizyon çalışmasıydı. Çok çalıştık, istedik. Her şeyden önce bir Beşiktaş taraftarı olarak kendisini çok istedik. Kendisine 18-19 gün kulübü anlattık, değerlerimizi anlattık."





"Galatasaray da istiyordu"





"Bizim haricimiz 6 tane de kulüp bu yarışın içindeydi. Galatasaray da bunlardan bir tanesiydi."





"İspanya’daki evine davet edildik"





"Ramos gelseydi, Rasicha’nın tanıtım videosunda, önünde beyaz gül bulunan sandalyeye oturacaktı. İlhan Mansız aracılığıyla Guti’ye ulaştık. Onun da aracılığıyla Ramos’a ulaştık ve Beşiktaş’ı anlattık. Biz oyuncu ile para konusunu takımı tam olarak anlatmadan ve vizyon anlaşmasını sağlamadan konuşmadık. Her konuda anlaştıktan sonra maddi konulara geçildi. Kendisine 1+1 yıllık bir sözleşme teklif ettik. İlk yılın maddi yanı ikinci yıla oranla daha fazlaydı. 1 milyon euro imza pasıydı. 6 milyon euro da sponsorluklar sayesinde gelecek reklam gelirlerinden oluşacaktı. Bu konuda 3 firmadan onayımızı almıştık. Ramos’un tanınırlığını da göz önüne alırsak bunu sağlayamamak elde değildi. Şahsın İspanyolca konuşması ve dünyanın birçok ülkesine hitap edecek bir pazar getirisi vardı. Bu yüzden kendimizden emindik. Futbolcunun kardeşi Rene ile de yaptık görüşmelerimizi. Neticede olumlu haberi aldık. Hatta ödeme çizelgemiz dahi hazırlandı. Son olarak prosedürleri halletmek için şahsın İspanya’daki evine davet edildik."













"Kulübe maliyeti 3 milyon euro olacaktı"





"Ramos 25 gol üzeri gol atacağını düşünüyor ve bunun için yüksek bir prim üzerinde anlaşma yapmaya çalıştı. Toplamda da 48 milyon lira olarak kulübe yansıyacaktı. Belli bir kısmını sponsorluklar ile halledeceğimiz karlı bir yol izleyecektik. 1 yıllık forma giymesi sonucu kulübe sadece 3 milyon euro gibi bir maliyeti olacaktı."





"Başkanımızın kararıyla transferden çekildik"





"Başkanımızın sponsorluklar konusunda çekinceleri vardı ve transferden çekildik. Bu süreçte yanımızda olan İlhan Mansız’a, Guti’ye ve Gökhan Töre’ye teşekkür ediyorum. Kısmet değilmiş. Kısmetten öte köy yoktur."





👋🏻 Futbola başladığı Sevilla'ya dönen Sergio Ramos, kahraman gibi karşılandı pic.twitter.com/1xUqjWdRid — SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2023























