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Spor

Gökhan İnler Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlılar, tecrübeli orta saha Gökhan İnler ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Ajansa açıklamalarda bulunan Gökhan İnler, Beşiktaş'a döndüğü için mutlu olduğunu sezon sonu jübile yapıp sportif direktörlüğe geçeceğini söyledi.

10:34 . 11/09/2023 Pazartesi
DHA
2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş'ta transferin son günleri yaklaşırken sıcak saatler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler'i kadrosuna kattı.


Beşiktaş, Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun bu sezon futbolcu, bir sonraki yıl ise sportif direktör olması planlanıyor.


DHA ajansına açıklamalarda bulunan Gökhan İnler, "Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.


39 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Adana Demirspor ile sözleşmesi sezon sonu sona ermişti.


2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, siyah-beyazlıların şampiyon kadrosundaki önemli isimlerinden biriydi.


Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 31 maça çıkan tecrübeli isim, 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.






#Beşiktaş
#Gökhan İnler
#transfer
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