Gökhan İnler Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun bu sezon futbolcu, bir sonraki yıl ise sportif direktör olması planlanıyor.

DHA ajansına açıklamalarda bulunan Gökhan İnler, "Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz" dedi.