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Atsu, 2013 yılında 3 milyon euro karşılığında Porto'dan Chelsea'nin yolunu tutmuştu.
Chelsea, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Antakya'da hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için taziye mesajı yayınladı.
Londra kulübünden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
2013 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Chelsea'ye transfer olan ancak A takım formasını hiç giymeyen Ganalı futbolcu, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'a kiralanmıştı.