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Spor

Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayınladı.

13:21 . 18/02/2023 Cumartesi
AA
Atsu, 2013 yılında 3 milyon euro karşılığında Porto'dan Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

Atsu, 2013 yılında 3 milyon euro karşılığında Porto'dan Chelsea'nin yolunu tutmuştu.

Chelsea, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Antakya'da hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için taziye mesajı yayınladı.


Londra kulübünden yapılan paylaşımda, "Chelsea Kulübü, Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç depremin kurbanlarından biri olduğu haberini büyük bir üzüntüyle almıştır. Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve deprem trajedisinden etkilenen herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


2013 yılında Portekiz ekibi Porto'dan Chelsea'ye transfer olan ancak A takım formasını hiç giymeyen Ganalı futbolcu, Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'a kiralanmıştı.


#başsağlığı mesajı
#Chelsea
#Christian Atsu
#Deprem
20 dakika önce
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Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı
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