Chelsea iflasın eşiğinde: Abramoviç’e yaptırımlar dev kulübü vurdu

NECDET BURAK ÖZYURT

MAÇLARA ÇIKAMAYABİLİR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin sahibi Abramoviç’in ülkedeki tüm varlıklarının dondurulduğu, bireyler ve işletmelerle işlemlerinin yasaklandığı, seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımlarının uygulandığı duyuruldu. Bu kararla kulübün futbolcu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetlerinin önüne geçildi. Takımın maç günü harcamalarına da kısıtlama getirilirken Maviler’in ilerleyen haftalarda sahaya çıkamama riski var.

Chelsea taraftarları Ukrayna’daki savaşı kendilerinin değil Avrupa’nın fonladığını belirterek kararı protesto ediyor.

540 MİLYONLUK DEV KAYIP

Chelsea’nin forma sponsoru olan telekominikasyon markası ‘Three’, 40 milyon sterlin (776 milyon TL) tutarındaki anlaşmanın geçici olarak askıya alınmasını talep etti. Diğer yandan 2016’da Maviler ile 15 yıl süreli 900 milyon sterlinlik (17 milyar 340 milyon TL) anlaşma imzalayan Nike, kulübün forma tedarikçiliğinden ayrılmayı planlıyor. Bu da kulübün 540 milyon sterlinlik (10 milyar 480 milyon TL) bir kayıp yaşayacağı anlamına geliyor.

BEDELSİZ DEVREDİLEBİLİR

İngiliz medyasına göre yaptırım kararı Abramovich’e iki seçenek bırakıyor. Rus milyarder ya hükümetin şartlarını kabul ederek karşılığında 3 Milyar Sterlin talep ettiği kulübü bedelsiz devredecek ya da kulübün iflasına izin verecek. Maviler, mevcut şartlar altında sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncularıyla sözleşme de yenileyemiyor. Bu da savunma oyuncuları Rudiger, Christensen ve Azpilicueta’nın sezonun ardından takımdan ayrılacağı anlamına geliyor.

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KULÜBÜN BANKA HESAPLARI DONDURULDU