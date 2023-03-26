Chelsea stadında ezan sesiyle iftar

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayı nedeniyle maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de iftar verdi. Saha kenarında düzenlenen iftarda stadın ekranlarında ‘Ramazanınız mübarek olsun’ yazısı yazarken, iftara katılanlar akşam ezanı eşliğinde oruçlarını açtı. Stamford Bridge’de düzenlenen etkinlikle birlikte ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar yapılmış oldu.