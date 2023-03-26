Chelsea stadında ezan sesiyle iftar

Chelsea Vakfı iftar düzenledi
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayı nedeniyle maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de iftar verdi. Saha kenarında düzenlenen iftarda stadın ekranlarında ‘Ramazanınız mübarek olsun’ yazısı yazarken, iftara katılanlar akşam ezanı eşliğinde oruçlarını açtı. Stamford Bridge’de düzenlenen etkinlikle birlikte ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar yapılmış oldu.
Chelsea Vakfı açıklama yaptı
İftarı düzenleyen Chelsea Vakfı, “Sınırlı sayıda bileti yerel camilere ve Müslüman topluluğumuza dağıttık. Yüksek düzeyde katılımdan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi artırmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı. Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da yayınladığı mesajla müslümanların Ramazan ayını kutladı.