|
Reklam
Reklam
Spor

Chelsea stadında ezan sesiyle iftar

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayı nedeniyle maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de iftar verdi. Saha kenarında düzenlenen iftarda stadın ekranlarında ‘Ramazanınız mübarek olsun’ yazısı yazarken, iftara katılanlar akşam ezanı eşliğinde oruçlarını açtı.

23:19 . 26/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Chelsea Vakfı iftar düzenledi

Chelsea Vakfı iftar düzenledi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayı nedeniyle maçlarını oynadığı Stamford Bridge’de iftar verdi. Saha kenarında düzenlenen iftarda stadın ekranlarında ‘Ramazanınız mübarek olsun’ yazısı yazarken, iftara katılanlar akşam ezanı eşliğinde oruçlarını açtı. Stamford Bridge’de düzenlenen etkinlikle birlikte ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar yapılmış oldu.

Chelsea Vakfı açıklama yaptı

İftarı düzenleyen Chelsea Vakfı, “Sınırlı sayıda bileti yerel camilere ve Müslüman topluluğumuza dağıttık. Yüksek düzeyde katılımdan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasitemizi artırmaya çalışacağız” açıklamasını yaptı. Chelsea kaptanı Cesar Azpilicueta da yayınladığı mesajla müslümanların Ramazan ayını kutladı.



#Chelsea
#İftar
#Ramazan Ayı
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.