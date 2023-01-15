Spor Chelsea yıldız adayını resmen açıkladı 85 yıllık kontrat imzalandı
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Chelsea yıldız adayını resmen açıkladı: 8.5 yıllık kontrat imzalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ukraynalı futbolcu Mykhaylo Mudryk ile resmi sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi kontratın 8.5 yıllık olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea yıldız adayını resmen açıkladı: 8.5 yıllık kontrat imzalandı
Mykhaylo Mudryk, Shakhtar Donetsk ile dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu.

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Chelsea, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İngiliz ekibi, Monaco'dan kadrosuna kattığı Benoit Badiashile ve Atletico Madrid'ten sezon sonuna kadar kiraladığı Joao Felix'in ardından 3'üncü transferini resmiyete kavuşturdu.

Londra ekibi, Shakhtar Donetsk'ten Mykhailo Mudryk ile 8.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferin resmiyete kavuşmasının ardından İngiliz ekibinin resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Mudryk, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu harika bir ligde yer alan çok büyük bir kulüp ve kariyerimin bu aşamasında benim için çok çekici bir proje. Yeni takım arkadaşlarımla tanışacağım için heyecanlıyım. Graham Potter ve ekibinin yanında kendimi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

  • Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, Shakhtar Donetsk'e 80 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Başarı ve performans bonuslarına göre bu rakamın 100 milyon Euro'ya kadar çıkması söz konusu.


Mykhaylo Mudryk kimdir?

  • Futbola Shakhtar altyapısında başlayan 22 yaşındaki sol kanat Kharkiv'de doğmuştur. Arsenal Kyiv ile Desna'ya kiralanan Mudryk, sonrasında Shakhtar Donetsk U19'un UEFA akademi maçlarında görev aldı. Shakhtar Donetsk ile ilk resmi maçına Olimpik Donetsk karşısında 17 yıl 9 ay 26 günlükken çıktı. 22 yaşındaki futbolcu Shakhtar formasıyla şu ana kadar 44 maça çıkıp 12 gol 17 asistlik performans sergiledi.
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