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Spor

Futbol dünyasından Atsu için başsağlığı mesajları

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu, deprem felaketinde hayatını kaybetti. Ganalı futbolcunun takım arkadaşları, görev yaptığı eski takımlar ve birçok futbolcu sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:23 . 18/02/2023 Cumartesi
DHA
Christian Atsu

Christian Atsu

Başta Türkiye ve Dünya futbolu bugün enkaz altında cansız bedeni bulunan Christian Atsu için taziye mesajları yayınladı.


İşte o mesajlardan bazıları;

FIFA
: "Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor'daki herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Christian."Premier League: "Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz, Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir."Newcastle United: "Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan olarak oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde yat Christian."

Chelsea:
"Chelsea Futbol Kulübü'ndeki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" 

Porto
: 2013 yılında şampiyon olan kadromuzda yer alan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun.

Malaga
: 2015-16 sezonunda kadromuzda yer alan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duyuyoruz. Huzur için uyu Atsu"

Galatasaray
: "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu’nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe:
"Hepimizin başı sağ olsun. Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’ya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Sivasspor
: "Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor
: "Atakaş Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu’nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu’nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:
"Christian’ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Antalyaspor
: "Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz."

Giresunspor
: "Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde enkaz altında kalarak vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Atakaş Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz"

Erce Kardeşler
: "Çok çok üzgünüm, seni özleyeceğiz. Huzur içinde uyu."

Ruben Riberio:
"Huzur içinde yat kardeşim seni seviyorum.

"
Ognjen Vranjes
: "Huzur içinde yat küçük kardeşim.

"
Saba Lobjanidze:
"Seni seviyorum kardeşim.

"
Mert Hakan Yandaş:
"Başımız sağolsun huzur içinde yat.

"
Michy Batshuayi:
"Huzur içinde yat"

Josef De Souza:
"Huzur içinde uyu arkadaşım"

Michael Essien:
"Huzur içinde uyu kral" mesajıyla birlikte Christian Atsu'nun karartılmış fotoğrafını paylaştı.

Muslera, Victor Nelsson ve Lucas Torreira, Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı, Uğurcan Çakır ve birçok sporcu daha Atsu'nun karartılmış fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı.


#Christian Atsu
#Deprem
#Taziye mesajı
1 saat önce
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Futbol dünyasından Atsu için başsağlığı mesajları
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