FIFA

: "Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor'daki herkese en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Christian."Premier League: "Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ve başsağlığı dileklerimiz, Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir."Newcastle United: "Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan olarak oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde yat Christian."