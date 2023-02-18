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Kasımpaşa maçında attığı gol Atsu'nun Süper Lig'de ilk ve tek golü olmuştu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremde Hatay Antakya'da Rönesans Rezidans'ta oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, 13 gündür enkaz altındaydı.
Cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldığını, oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet açıklamıştı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.
Hatayspor'un Süper Lig'de 5 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında 90+7'de attığı golle galibiyeti getiren Atsu, transfer görüşmesi yapmak için Fransa'ya gitmekten vazgeçmiş ve uçağa binmeyerek Hatay'da kalarak depreme yakalanmıştı.