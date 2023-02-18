Cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşıldığını, oyuncunun Türkiye temsilcisi Murat Uzunmehmet açıklamıştı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.