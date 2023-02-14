|
Spor

Christian Atsu'nun menajeri: 2 çift ayakkabısını bulduk

Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu ile ilgili bekleyiş sürerken oyuncunun menajeri Nana Sechere, çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

18:33 . 14/02/2023 Salı
Diğer
Christian Atsu

Christian Atsu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan ve felaketin sembollerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ederken Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan halen haber alınamadı.

Enkaz alanında yürütülen çalışmaları, Atsu'nun Gana'dan gelen yakınları ile birlikte menajeri de yakından takip ediyor.

Sechere, Atsu'nun odasının nerede olduğunu tespit ettiklerini açıklarken, kendisine ait iki çift ayakkabı bulduklarını ifade etti.

"2 çift ayakkabısını bulduk"

Nana Sechere yaptığı açıklamada; “Deprem olalı şu ana kadar 9 gün oldu, henüz Christian’ı bulamadık. Şu anda Hatay’da deprem bölgesinde Christian’ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık. Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu’nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait 2 çift ayakkabısını bulduk." dedi.

Menajer sözlerinin devamında; "Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian’ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz." açıklamasında bulundu.

Çalışmalar için kurtarma ekiplerine teşekkür eden Sechere şu sözleri sarfetti.

"Gerçekten çok zor bir durum. Hem Türk hem de yabancı olan bütün kurtarma ekiplerine müteşekkiriz. Bölgedeki siviller ve gönüllülerde hayatta kalanları bulmak için büyük çaba sarf ediyor ama yine de daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Özellikle sahada çalışabilmemiz için bir tercüman gerekiyor."

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan da henüz haber alınamadı.



#Christian Atsu
#Hatayspor
#deprem
1 saat önce
default-profile-img
Christian Atsu'nun menajeri: 2 çift ayakkabısını bulduk
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim tarihi tartışmalarına nokta: Cenazelerimizi defnederken bunu konuşamayız
Hatay’da yağmalamaya karşı asayiş berkemal
Her şeye rağmen mutlu olan çocuklar
Yasal işlem yapıldı: Tokat'ta depremzede aileye fahiş kira
İskenderun Limanı'ndaki yangında kullanılamaz hale gelen konteynerler kaldırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.