|
Spor

Christoph Daum Milli Takım'ı ziyaret etti

Türkiye'de daha önce teknik direktörlük yapan Christoph Daum, özel maç için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etti.

17:35 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Christoph Daum - Vincenzo Montella

Christoph Daum - Vincenzo Montella

Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, hazırlık maçı için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etti.


Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre bu akşam Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'ın Berlin'de kamp yaptığı otele gelen Daum, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya geldi.


Daum, Montella'ya milli takım görevinde başarılar dilerken, görüşmenin ardından Alman teknik adama, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edildi.






#Türkiye
#Christoph Daum
#Vincenzo Montella
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri