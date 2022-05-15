Spor Cihat Arslan "Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı"
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Cihat Arslan: "Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı"

Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki genç kazan. Günün özeti buydu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cihat Arslan: Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı
Cihat Arslan

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok genç bir takımla mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

Süper Lig'i 19,9 yaş ortalamasıyla oynadıklarını dile getiren Arslan, "Kolay bir şey değil. Kayseri seyircisi kendi çocukları girdiği zaman çok coşkulandı. Biz gençlerimize yatırım yapıyoruz. Çünkü sözleşmesini fesheden, giden oyuncular var. Bu sayı 12'yi buldu. Genelde gençlerle mücadele ediyoruz. Tecrübelileri de elimizde tutmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç" ifadelerini kullandı.

Maçtan önce olmayan ayakkabıdan dolayı futbolcuları arasında gerginlik yaşandığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

  • "İki tane duran toptan gol yedik. Biz de pozisyona girdik. Kayserispor kazanabilirdi ve kazandı. Takım ısınmaya çıkarken Filip ile Campi'yi istedim yanıma, tahtada bir şeyler izleteceğim. O sırada Filip ile Buğra'nın arasında bir gerginlik oldu. 'Ne oluyor?' dedim, 'Hocam Kerem'in ayakkabısı yok' dediler. Kerem'in ayakkabısı yokmuş. Maç öncesi ilk defa duydum. Ayakkabı için tartışma çıktı. Maalesef ona Filip'in ayakkabısını verdiler. Filip 'Ben neyle oynayacağım?' dedi. Ayakkabısı olanla olmayanların maçıydı. Sonra diyorlar ki genç kazan. Günün özeti buydu."

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