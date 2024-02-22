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Spor

Cimbom tur için Prag'da

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, İstanbul'da 3-2 yendiği Sparta Prag ile bugün Çekya'da rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takıma son 16 turuna yükselmek için beraberlik yetecek.

09:36 - 22/02/2024 Thursday
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencilerine beraberlik yetiyor.
Okan Buruk ve öğrencilerine beraberlik yetiyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak mücadele EXXEN'de yayınlanacak. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi mağlup olmamak.





Son 16 kuraları yarın çekilecek

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.


Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.


"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bugün rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçen takımların rakipleri yarın düzenlenecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.


Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.






#UEFA Avrupa Ligi
#Galatasaray
#Sparta Prag
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