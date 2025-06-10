Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Claudio Ranieri İtalya'yı reddetti

Claudio Ranieri İtalya'yı reddetti

17:4110/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Claudio Ranieri
Teknik direktör Claudio Ranieri

Teknik direktör Claudio Ranieri'nin, İtalya Milli Futbol Takımı'nı çalıştırma teklifini reddettiği açıkladı. Gravina'nın, deneyimli teknik adamın olumsuz yanıtı sonrasında alternatiflere yöneldiği kaydedildi.

İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin, İtalya Milli Futbol Takımı'nı çalıştırma teklifini reddettiği bildirildi.


"Gök-mavililer"de istenilen sonuçların alınamaması dolayısıyla görevden alınan teknik direktör Luciano Spalletti'nin yerine arayışlar sürüyor.


İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Spalletti'den boşalan koltuk için ilk sırada düşündüğü Ranieri'den olumsuz yanıt geldi.


La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Başkan Gravina'ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi (Roma'nın ABD'li sahipleri) de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir." ifadelerini kullandı.


Gravina'nın, deneyimli teknik adamın olumsuz yanıtı sonrasında alternatiflere yöneldiği kaydedildi.


Claudio Ranieri, geride kalan sezonun ortasında alt sıralardan aldığı Roma'yı ligde 5. sıraya kadar çıkarttı.


La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport'ta çıkan haberlerde, Ranieri'nin federasyonun teklifini geri çevirmesi sonrasında milli takım teknik direktörünün kim olacağı konusunda "kaos" ve "daha önce hiç yaşanmamış bir kriz" yaşandığı belirtildi.


Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'ı çalıştıran Stefano Pioli'nin isminin yeniden ağırlık kazandığı, bununla beraber İtalya Milli Takım kaptanı olarak 2006'da Dünya Kupası'nı kaldıran Fabio Cannavaro'nun da adının geçtiği ifade edildi.


2023'te milli takımdaki görevini bırakan ve şu an boşta olan Roberto Mancini'nin de tekrar bu göreve dönebileceği konuşuluyor.




#İtalya Milli Takımı
#Claduio Ranieri
#Futbol haberleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 YLSY kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazananlar açıklandı: MEB REBUS sorgulama sayfası