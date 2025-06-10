Claudio Ranieri İtalya'yı reddetti

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 73 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Başkan Gravina'ya çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Bu büyük bir onur, bunu ciddi şekilde düşündüm ve sonunda Roma için çalışmayı sürdürmeye karar verdim. Friedkin ailesi (Roma'nın ABD'li sahipleri) de bana milli takımla ilgili alacağım her karara tam destek verdiler ancak bu karar sadece benimdir." ifadelerini kullandı.