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Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık gol: Dev şirket borsada çakıldı

Cristiano Ronaldo’nun Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında Coca Cola’ya yönelik hareketi şirkete 4 milyar dolar değer kaybettirdi. Ronaldo, masadaki iki Coca-Cola şişesini kaldırıp “Su için” demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık gol ​
Ronaldo’nun su mesajı sonrası, Coca Cola’nın hisseleri yüzde 56.10’dan 55.22’ye geriledi.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun “Su İçin!” mesajı, şirkete 4 milyar dolara mâl oldu. Euro 2020’de Macaristan-Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan yıldız oyuncunun su mesajı büyük ilgi çekti. Önünde bulunan Coca Cola’ya ait iki şişe kolayı basın açıklaması yapacağı platformdan ve kameranın kadrajından kaldıran ve kenara koyan Ronaldo, bir şişe suyu masaya koyarak, “Su İçin!” mesajı verdi.

  • Yıldız futbolcunun turnuvanın resmi sponsorlardan biri olan Coca-Cola şişelerini kenara itmesi, sosyal medyada çok sayıda paylaşım alarak en çok konuşulan konulardan oldu. Marca gazetesi Ronaldo’nun su mesajı sonrası, Coca Cola’nın hisselerinin 56.10’dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi. Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı. Ronalda daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.

Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
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Cristiano Ronaldo'dan Coca-Cola tepkisi: Su için
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında masada duran Coca-Cola şişelerine tepki göstererek izleyenlere asitli içeceklerden uzak durun mesajı gönderdi.
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