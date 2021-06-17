Coca Cola’ya 4 milyar dolarlık gol: Dev şirket borsada çakıldı

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo’nun “Su İçin!” mesajı, şirkete 4 milyar dolara mâl oldu. Euro 2020’de Macaristan-Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan yıldız oyuncunun su mesajı büyük ilgi çekti. Önünde bulunan Coca Cola’ya ait iki şişe kolayı basın açıklaması yapacağı platformdan ve kameranın kadrajından kaldıran ve kenara koyan Ronaldo, bir şişe suyu masaya koyarak, “Su İçin!” mesajı verdi.
- Yıldız futbolcunun turnuvanın resmi sponsorlardan biri olan Coca-Cola şişelerini kenara itmesi, sosyal medyada çok sayıda paylaşım alarak en çok konuşulan konulardan oldu. Marca gazetesi Ronaldo’nun su mesajı sonrası, Coca Cola’nın hisselerinin 56.10’dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi. Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı. Ronalda daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı.