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Conor McGregor yine emekli oldu

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, üçüncü defa emekliye ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
McGregor, Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

McGregor, Khabib Nurmagomedov'a mağlup olmuştu.

31 yaşındaki McGregor, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dövüşten emekli olmaya karar verdim. Muhteşem anılar için hepinize teşekkür ediyorum. Ne yolculuk oldu ama" ifadelerini kullandı.

İrlandalı dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklamış ancak daha sonra spora geri dönmüştü.

Karma dövüş sanatlarının en popüler sporcuları arasında yer alan McGregor'un Cage Warriors ve UFC (Ultimate Fighting Championship) organizasyonlarında şampiyonlukları bulunuyor.

2018'deki hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov'a yenilen McGregor, son olarak ocak ayında "kovboy" lakaplı ABD'li dövüşçü Donald Cerrone'yi 40 saniyede mağlup etmişti.

Olaylı maçı Nurmagomedov kazandı
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Olaylı maçı Nurmagomedov kazandı

UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı. Khabib Nurmagomedov (27-0-0) ile rakibi Conor McGregor'u (21-4-0) toplam 4 raundda yere serdi. İlk 3 raundda İrlandalı 'The Notorious' üzerinde hakimiyet gösteren Khabib'in son raundda galibiyeti almasından sonra T-Mobile Arena karıştı.


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