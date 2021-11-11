Conte kuralları: Ketçap ve mayonez yasak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte, takımın yemek menüsünde bazı değişikliklere gitti.
Oyuncuların kilolu olduğunu gözlemleyen İtalyan çalıştırıcının, ağır yemeklerin yanı sıra ketçap ile mayonezi yasakladığı bildirildi.
Conte'nin ayrıca aşırı meyve suyu içimini de engelleyeceği aktarıldı.
İşte Antonio Conte'nin Tottenham'a getirdiği yeni diyet kuralları:
- Ağır yiyecekler yasak.
- Sandviç yasak.
- Ketçap ve mayonez yasak.
- Yemeklerde daha az sıvı yağ ve tereyağı kullanılacak.
- Meyve suyu içimi azaltılacak.
- Daha çok meyve tüketimi sağlanacak.