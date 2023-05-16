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Spor

Çorumspor 56 yıl sonra 1.Lig'de

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

17:41 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Çorum FK 56 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi

Çorum FK 56 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi

TFF. 2 Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor’u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Çorum FK’nın şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuya neden oldu. Kırmızı-siyahlı taraftarlar maç başlamadan saatler önce stadyuma gelerek tribünleri doldurdu. Maç boyunca tezahürat eden taraftarlar kırmızı siyahlı ekibi 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı.


Kırmızı-siyahlı ekibi şampiyonluk maçında ligin ilk haftasından bugüne kadar tüm maçlarını izleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de tribünden izledi. Bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir coşku yaşan Bakan Yardımcısı Dere, hem Çorumluların hemde kırmızı-siyahlı ekibin coşkusuna ortak oldu.


#Çorum FK
#TFF 1.Lig
#TFF 2. LİG
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