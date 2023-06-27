Crespo kendine kulüp bakıyor

Fenerbahçe'de 600 bin Euro yıllık ücrete oynayan Miguel Crespo maaşında iyileştirme yapılmasını istiyor. Portekizli orta saha oyuncusunun maaşını 1.2 milyon Euro seviyesine çıkartılmasını istediği, sarı-lacivertli yönetimin ise bu talebi yüksek bulduğu belirtildi.





26 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla kendisine kulüp bakarken, Fenerbahçe yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetimin, Crespo'dan bonservis beklentisi en az 5 milyon Euro.





Altay kampa yetişiyor

Fenerbahçe'de bel fıtığı operasyonu nedeniyle geri de kalan sezonun son haftalarında forma giymeyen kaleci Altay Bayındır, 2 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına tam olarak hazır girecek. Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan Lincoln Henrique de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Eylül ayında takıma dönmesi bekleniyor.







