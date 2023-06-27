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Spor

Crespo kendine kulüp bakıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunda düşünmediği oyuncuları elden çıkarmak istiyor. Crespo ile anlaşamayan sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

Haber Merkezi
14:10 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Crespo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Fenerbahçe'de 600 bin Euro yıllık ücrete oynayan Miguel Crespo maaşında iyileştirme yapılmasını istiyor. Portekizli orta saha oyuncusunun maaşını 1.2 milyon Euro seviyesine çıkartılmasını istediği, sarı-lacivertli yönetimin ise bu talebi yüksek bulduğu belirtildi.


26 yaşındaki futbolcunun menajeri vasıtasıyla kendisine kulüp bakarken, Fenerbahçe yönetimi de gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yönetimin, Crespo'dan bonservis beklentisi en az 5 milyon Euro.


Altay kampa yetişiyor

Fenerbahçe'de bel fıtığı operasyonu nedeniyle geri de kalan sezonun son haftalarında forma giymeyen kaleci Altay Bayındır, 2 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampına tam olarak hazır girecek. Mart ayında çapraz bağ ameliyatı olan Lincoln Henrique de bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusunun Eylül ayında takıma dönmesi bekleniyor.



#Fenerbahçe
#Miguel Crespo
#Altay Bayındır
2 saat önce
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