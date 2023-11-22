Crespo: "Türkiye beni çok fazla şaşırttı"

Crespo, lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini ancak Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için sahada olacaklarının söyledi. Takımdaki kaliteli ve tecrübeli oyuncularının tüm takımın performansına doğrudan etki ettiğini aktaran Portekizli futbolcu, "Bizler de gayet iyi biliyoruz ki oynayacağımız zorlu maçlar olacak ve bu maçları kısa süre içerisinde oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada iyi ve güçlü bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum çünkü bizler sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Dolayısıyla da oynayacağımız maçları kazanabilmek adına çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz." diye konuştu.





"Fenerbahçe'nin hak ettiği şey, galibiyetlere devam etmektir"

Kazanma alışkanlığı edinmiş bir takım olarak milli aradan sonra tekrar en iyi oyunu ortaya koyarak galibiyet serilerine devam edeceklerine dikkati çeken Crespo, şöyle devam etti:





"Sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Ki başlangıçtan itibaren üst üste kazandığımız maçlar vardı. Ama futbolda bu tip şeyler olabiliyor, maç da kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki biz Fenerbahçe'yiz ve amacımız, isteğimiz her zaman oynayacağımız tüm maçları kazanmak. Tüm oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz. En iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Rakiplerimiz de bizlere karşı oynadıklarında onlar da en iyilerini ortaya koymaya çalışıyorlar ve rakiplere zorluklar çıkartabiliyorlar. Çünkü onlar da kazanmak için mücadele ediyorlar. Ama biz de milli aradan sonra tekrar geri dönüp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetlere devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe’nin de hak ettiği şey budur."





"Çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz"

Crespo, çok sayıda maç yaptıkları için bazı sorumluluklar taşıdıklarını, bu bağlamda mental ve fiziksel anlamda sürekli hazır olmaları gerektiğini dile getirdi. Arkadaşlarıyla iyi bir şekilde çalışmaya özen gösterdiklerini ve istirahat etmenin de önemli olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, yeni kadroyu ve sezonu şu şekilde değerlendirdi:





"Bu sene buradaki üçüncü sezonum ve çok büyük oyuncularla birlikte çalışıyoruz. Bu yıl özelinde farklılıkların olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla tecrübeli, çok fazla yetenekli, kaliteli, isim yapmış oyuncularımız var, buna hiç şüphe yok. Bu oyuncuların varlığı da takımımızın kapasitesini arttıran bir unsur. Sadece bireysel anlamda değil. Ki bu konuya bireysel olarak da bakmamak gerekiyor çünkü onların takıma etki ve yardım ediş biçimi bana göre çok ama çok önemli. Dolayısıyla kolektif anlamda kaliteli oyuncularla beraber oynuyor olmak sahada daha iyi işler yapmanızı sağlıyor."





Kendi performansına ilişkin de Miguel Crespo, "Bir futbolcu daha çok süre aldığında, daha çok oynadığında fazlasıyla öz güvenli olur. Bu anlamda hocamız da bana sahada olmam noktasında fırsat sunuyor, fırsat veriyor. Ben de bundan dolayı ve tabii ki takımıma yardım edebildiğim için mutluyum. Şu anda mevcut kapasitemin üzerine çıkabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





"3 sene çok güzel geçti"

Üç sezondur Türkiye'de yaşayan yabancı bir futbolcu olarak Türkiye ve İstanbul hakkında düşüncelerini paylaşan Crespo, şunları dile getirdi:





"Türkiye beni çok fazla şaşırttı. Çünkü buraya gelmeden önceki düşüncelerim, şu anki düşüncelerimle çok farklı. İstanbul, gerçekten çok kaliteli bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanların yaklaşımı çok güzel. Türkiye'de bulunmayan insanlar buranın nasıl bir yer olduğunu fark edemez ve bilemezler. Ben de buranın beni bu kadar şaşırtacağını beklemiyordum. Türkiye'ye karşı pozitif anlamda çok güzel hisler besliyorum. Burada 3 senem geçti ve bu 3 senenin güzel geçtiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde eşim de burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutlu. Kişisel olarak evde zaman geçirmeyi daha çok seviyorum ama ara ara restoranlara, ziyaret edilecek yerlere gidiyoruz. Dışarı çıktığımız zamanlarda da insanlar bizlere çok iyi davranıyor. Ama belirttiğim gibi ev insanıyız, evde vakit geçirmeyi seviyoruz. Dışarıda da güzel zamanlar geçirdiğimiz oluyor tabii ki."





"Bizler şampiyon olacağız"

Şampiyonluğa inandığını belirten ve taraftara seslenen Crespo, "Bizler şampiyon olacağız. Buna gerçekten çok inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hiçbir taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Biz buna fazlasıyla inanıyoruz. Elbette ki bu süreç içerisinde oynayacağımız maçlarda taraftarımızın göstereceği desteğe çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Bizler takım olarak şampiyonluğu elde edebilmek için her şeyi yapacağız. Umuyorum ki sezon sonunda bunu onların da destekleriyle beraber gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.















