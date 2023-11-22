CSKA Moskova Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye talip

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'ye yeni talipler var. Daha önce İspanyol kulüpleri, 28 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamıştı. Şimdi de Rusya'dan CSKA Moskova, İrfan Can Kahveci'ye transfer etmek için harekete geçti.





Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu için Moskovalı yöneticiler, sezon başında olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertli yönetim ise milli futbolcuyu bırakmayı düşünmüyor. Rus kulübünün İrfan Can için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.





Bu sezon toplamda 21 karşılaşmada süre alan Kahveci, 9 gol ve 5 asistle oynadı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





Sakatlardan iyi haber geldi

Fenerbahçe'de milli arada sakat oyuncularından iyi haberler geliyor. Pendikspor maçında sakatlanan Fred ile Ganalı stoper Djiku antrenmanlara başlarken, iki oyuncunun da Fatih Karagümrük maçında kadroya alınması bekleniyor. Emre Mor da milli arada tamamen hazır duruma geldi. Uzun süredir sakat olan Lincoln de tedavi sürecinin sonuna yaklaşarak saha çalışmalarına başladı.















