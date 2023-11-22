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Spor

CSKA Moskova Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye talip

Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin taliplileri artmaya devam ediyor. Daha önce İspanyol takımlarının radarına giren 28 yaşındaki oyuncuya, Rus kulübü CSKA Moskova talip oldu. CSKA'nın bu transfer için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Haber Merkezi
13:13 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro

İrfan Can Kahveci'nin güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro

Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'ye yeni talipler var. Daha önce İspanyol kulüpleri, 28 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamıştı. Şimdi de Rusya'dan CSKA Moskova, İrfan Can Kahveci'ye transfer etmek için harekete geçti.


Kariyerinin en iyi sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu için Moskovalı yöneticiler, sezon başında olduğu gibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Sarı-lacivertli yönetim ise milli futbolcuyu bırakmayı düşünmüyor. Rus kulübünün İrfan Can için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.


Bu sezon toplamda 21 karşılaşmada süre alan Kahveci, 9 gol ve 5 asistle oynadı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.


Sakatlardan iyi haber geldi

Fenerbahçe'de milli arada sakat oyuncularından iyi haberler geliyor. Pendikspor maçında sakatlanan Fred ile Ganalı stoper Djiku antrenmanlara başlarken, iki oyuncunun da Fatih Karagümrük maçında kadroya alınması bekleniyor. Emre Mor da milli arada tamamen hazır duruma geldi. Uzun süredir sakat olan Lincoln de tedavi sürecinin sonuna yaklaşarak saha çalışmalarına başladı.





#Fenerbahçe
#İrfan Can Kahveci
#transfer haberleri
31 dakika önce
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