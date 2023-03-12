Crespo'nun kafası karışık

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında Portekiz'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sezon içerisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmişti. Fakat bu sezon sarı-lacivertlilerda orta sahanın kilit isimlerinden olan Miguel Crespo'nun performansında büyük bir düşüş söz konusu.

Sarı-lacivertli yönetim, Crespo'nun 600 bin dolar olan sözleşmesini 1.2 milyon euroya çıkarmak ve sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzatmak istiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin kısa süre içerisinde Crespo ile masaya oturması bekleniyor.