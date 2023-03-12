Crespo'nun kafası karışık

Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında Portekiz'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sezon içerisinde gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmişti. Fakat bu sezon sarı-lacivertlilerda orta sahanın kilit isimlerinden olan Miguel Crespo'nun performansında büyük bir düşüş söz konusu.
26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajerinin Avrupa'da bazı kulüplerle görüşmesi Crespo'nun kafasını karıştırdı. Atletico Madrid gibi önemli takımların, transfer listesinde yer alan 26 yaşındaki orta sahanın, yaz döneminde takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Crespo'nun 600 bin dolar olan sözleşmesini 1.2 milyon euroya çıkarmak ve sözleşmesini de 2027 yılına kadar uzatmak istiyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin kısa süre içerisinde Crespo ile masaya oturması bekleniyor.