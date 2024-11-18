Cristiano Ronaldo: ‘O isimle interneti sallayacağız’

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı. Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.