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Cristiano Ronaldo: ‘O isimle interneti sallayacağız’

Cristiano Ronaldo: ‘O isimle interneti sallayacağız’

11:4218/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı.
Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı.

39 yaşındaki tecrübeli futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalı açarak tüm dünyada ses getirmişti. Son olarak kanalında Rio Ferdinand’ı konuk alan Portekizli yıldız çarpıcı bir açıklamada bulundu. Detaylar haberimizde.

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam eden efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, merak uyandıran bir açıklama yaptı. Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.

‘İNTERNETİ SALLAYACAĞIZ’

Futbolculuk döneminin sonlarına gelen 39 yaşındaki Ronaldo, YouTube kanalı açarak dijital dünyaya da bir giriş yapmıştı.

Kariyeri boyunca yeşil sahalarda kırdığı rekorlara internette de devam etmenin planlarını yapan Portekizli yıldız, kısa süre içerisinde milyonlarca aboneye ulaştığı yeni kanalında dikkat çeken bir hazırlık içerisinde.

Kanalına son olarak Rio Ferdinand'ı konuk alan Ronaldo, burada yaptığı açıklamada bir sonraki konuğuyla interneti sallayacağını söyledi.

Eski futbolcu Rio Ferdinand'ın "Tanınan bir isim mi?" sorusuna ise "Evet. Çok fazla" diyerek yanıt verdi.

Ronaldo'nun merak uyandıran sözleri, sosyal medyada Lionel Messi'yi konuk alacağı şeklinde yorumlandı.



#Cristiano Ronaldo
#Rio Ferdinand
#Al Nassr

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