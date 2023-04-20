Cristiano Ronaldo sınır dışı edilebilir

Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo'nun, tribünlere yönelik müstehcen bir hareket yapması Suudi Arabistan'da geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyadan yoğun tepki alan Ronaldo için "Sınır dışı edin" veya "Bu ülkede oynamamalı" gibi tepki paylaşımları yapıldı.

Nouf bin Ahmed adındaki bir avukat, Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket sonrası suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu bir kamu onuruna leke sürme suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma veya sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.