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Spor

Cristiano Ronaldo sınır dışı edilebilir

Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo gündemden düşmüyor. Portekizli Süper Yıldız, rakip tribünlere yaptığı hareketle olay çıkarttı.

16:14 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da 11 maçta 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'da 11 maçta 11 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. Al Nassr'ın Al Hilal'e 2-0 kaybettiği maçın ardından Al Hilal taraftarlarının Messi tezahüratı yapması Portekizli yıldızı çıldırttı.


Messi tezahüratlarını duyan Ronaldo'nun, tribünlere yönelik müstehcen bir hareket yapması Suudi Arabistan'da geniş yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyadan yoğun tepki alan Ronaldo için "Sınır dışı edin" veya "Bu ülkede oynamamalı" gibi tepki paylaşımları yapıldı.


Suç duyurusunda bulunuldu

Nouf bin Ahmed adındaki bir avukat, Ronaldo'nun tribünlere yaptığı hareket sonrası suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu bir kamu onuruna leke sürme suçu olarak görülüyor ve bir yabancı tarafından işlenmesi halinde tutuklanma veya sınır dışı edilmeyi gerektiren suçlardan biri" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.


Diğer taraftan bazı Suudi gazeteciler Ronaldo'nun yaklaşık 500 milyon Euro'luk sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğini söyleyerek Portekizli isme tepki gösterdi.


Geçtiğimiz günlerde Avrupa basını, Al Hilal'in Messi için 400 milyon Euro'luk sözleşme önerdiğini yazmıştı.


#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Al Hilal
42 dakika önce
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