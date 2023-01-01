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Spor

Cristiano Ronaldo TVNET'te

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın da maçlarının olduğu Suudi Arabistan Ligi maçları TVNET ile şifresiz evlerinize konuk olacak. Dev heyecan, Cristiano Ronaldolu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.

17:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Ligi TVNET'te

Suudi Arabistan Ligi TVNET'te

Cristiano Ronaldo, TVNET ile evlerinize konuk oluyor…

Maçlar şifresiz olacak

Portekizli yıldızın sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca şifresiz canlı yayınla TVNET ekranlarında olacak…

Birçok yıldız transferle futbolseverlerin ilgisini çeken Suudi Arabistan Ligi, bu sezon da büyük heyecan vadediyor…

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atması, gözleri Suudi Arabistan Ligi'ne çevirdi.

Merakla beklenen maçların yayın hakları, önümüzdeki dönemde Albayrak Medya’da olacak

İlk maç All Nassr ile Al İttifak arasında olacak

Dev heyecan, Cristiano Ronaldolu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.

22 Ocak Pazar günü 20.30'da oynanacak Al Nassr-Al İttifak karşılaşması, TVNET’ten canlı yayınlanacak.

Yenilenen ekranı ve özgün içerikleriyle seyircisiyle buluşan TVNET, Suudi Arabistan Ligi’ni Türk futbolseverlere ulaştıran tek televizyon kanalı olacak.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#TVNET
1 saat önce
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Cristiano Ronaldo TVNET'te
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