Cristiano Ronaldo'dan bir rekor daha

Miralem Pjanic, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a giderek doğru bir karar verdiğini belirterek, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı." dedi.